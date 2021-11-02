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Конте станет главным тренером «Тоттенхэма» до конца дня

02 Ноября 2021 • 11:46 Комментировать (2)

Похоже, лондонский «Тоттенхэм» договорился о подписании трудового соглашения с бывшим наставником «Челси» и миланского «Интера» Антонио Конте.

Согласно информации журналиста Саймона Стоуна, официально о сделке будет объявлено в течение сегодняшнего дня. Ожидается, что итальянский специалист дебютирует на тренерском мостике «шпор» в поединке группового раунда Лиги конференций против голландского «Витесса».

У руля «Тоттенхэма» Конте заменит португальца Нуну Эшпириту Санту, которого отправили в отставку в понедельник, 1 ноября.

Ранее стало известно, какую сумму «шпоры» выделят итальянцу на зимние трансферы.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (2)
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Snk6565
02 Ноября 2021 в 12:27
Пусть на кошках потренируется, а нашу манюню не трогает (шутка))))))
LMI
02 Ноября 2021 в 11:55
Удачи желать не стану, сорян
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