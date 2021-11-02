«Тоттенхэм» назвал солидную сумму, которую выделит Конте на трансферы

Руководство лондонского «Тоттенхэма» готово серьезно потратиться на трансферы этой зимой, если команду возглавит итальянский специалист Антонио Конте. По сведениям таблоида The Sun, «шпоры» выделят на усиление состава порядка 180 миллионов евро.

Владельцы клуба готовы к таким тратам, чтобы убедить Конте принять предложение о сотрудничестве. Ранее специалист заявил, что хочет усилить команду минимум тремя-четырьмя новыми игроками.

Если стороны договорятся, то контракт будет подписан в ближайшее время.

В настоящий момент место рулевого «Тоттенхэма» пустует. Накануне лондонцы приняли решение о разрыве сотрудничества с португальцем Нуну Эшпириту Санту.