Не случайность: Что помогло «Ливерпулю» вернуться в борьбу за чемпионство

Год назад в это время «Ливерпуль» лихорадило, а к концу сезона команда едва смогла пробиться в зону Лиги чемпионов. Сейчас же, в ноябре 2021-го, мерсисайдцы вновь выглядят одним из претендентов на чемпионство. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, что помогло «Ливерпулю» вернуться на свой уровень.

В прошлом сезоне «Ливерпуль» был очень близок к тому, чтобы пролететь мимо Лиги чемпионов. В общем-то подопечным Юргена Клоппа во многом помог «Лестер», который вновь упустил путёвку в главный еврокубок. По ходу прошлого, не самого удачного, сезона ходили слухи, что время Клоппа в «Ливерпуле» подходит к концу. Все даже вспоминали, как немец провалился в заключительный год работы с дортмундской «Боруссией». Казалось, что «Ливерпуль» был уже эмоционально выхолощен и не понимал требований Клоппа. Однако сейчас эти сомнения развеялись. «Ливерпуль» вновь на коне и ведёт активную борьбу за новое чемпионство. Что же изменилось?

Первая причина очевидна. В этом сезоне Клопп не испытывает проблем в центре обороны. Вернулись в строй все защитники и прежде всего Виргил ван Дейк. Вдобавок к этому мерсисайдцы укрепили эту позицию Ибраимой Конате, что добавило глубины. В итоге теперь центр защиты вновь очень силён. Ван Дейк играет почти как в лучшие времена. Жоэль Матип традиционно ему помогает. Этим же всегда готов заняться Конате, а Джо Гомес всегда на подхвате.

При этом возвращение центрбеков помогло не только конкретно в их позиции. Во-первых, ван Дейк своим возвращением вернул не только надежности в защите, но и вновь начинает атаки своими длинными передачами. Это действительно важный элемент, потому что в прошлом сезоне мерсисайдцы страдали от невозможности нормально выйти из обороны. Ван Дейк со товарищи явно добавили уверенности партнёрам. Алиссон стал действовать спокойнее. Средняя линия также теперь не боится рисковать, понимая, что сзади есть кому подстраховать.

Возвращение всех центральных защитников добавило «Ливерпулю» и забитых мячей. В прошлом сезоне стандарты в исполнении мерсисайдцев были не слишком эффективны. В начале нового сезона только в Премьер-лиге «Ливерпуль» уже забил 5 голов после навесов со штрафных и угловых. Если команда сохранит этот темп, то к концу чемпионата отметится примерно 20 точными ударами. В прошлом сезоне этот показатель был равен 12.

Однако не только защитой силён нынешний «Ливерпуль». Юрген Клопп нашёл какие-то слова, чтобы вернуть в форму Роберто Фирмино и Садио Мане. Бразилец и сенегалец провалили прошлый сезон, но сейчас ситуация стремительно меняется. В прошлом сезоне Мане забил 11 голов в 35 матчах, сейчас у него уже 6 в 10. У Фирмино было 9 точных ударов в 35 поединках в минувшем сезоне, сейчас уже 4 в 8 встречах. Добавим к этому, что Диогу Жота также находится в форме. В итоге у Клоппа сейчас приятный выбор – кого из этого трио добавлять к Салаху, который просто превосходен.

Ну и нельзя недооценить фактор возвращения на трибуны болельщиков. «Энфилд» вновь забит, вновь поёт и гонит команду вперёд. Для «Ливерпуля» в большей степени, чем для любой другой английской команды, важно чувствовать дыхание трибун. Кажется, что сама команда сейчас хочет вернуть болельщикам «должок». «Ливерпуль» выиграл чемпионский титул в сезоне 2019/20, но это случилось при пустых трибунах. Теперь же Клопп и его ребята наверняка хотят испытать все эмоции при забитом «Энфилде». Чем не мотивация?

Андрей Центров