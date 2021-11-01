Несмотря на то, что «Интер» активно пытается продлить соглашение с полузащитником команды Марсело Брозовичем, к футболисту проявляют интерес гранды АПЛ. Таким образом, возможность попробовать свои силы в Англии может повлиять на решение хорвата.

Как информирует британское издание Daily Mail, пригласить Брозовича на правах свободного агента летом следующего года к себе попытаются «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Однако, договориться с игроком английские клубы хотят уже зимой.

Добавим, что ранее хавбек привлек внимание «Милана» и «ПСЖ», но до конкретных предложений дело так и не дошло. В текущем сезоне Брозович провел за «Интер» 11 матчей.