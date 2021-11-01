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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» нашёл усиление в португальском чемпионате слухи

01 Ноября 2021 • 21:52 Комментировать
Вест Хэм
...
Ливерпуль
4.40 4.40 1.67
07.11 19:30

«Ливерпуль» продолжает активные поиски футболистов, которые смогут усилить команду уже в ближайшем будущем. Так, английский клуб обратил свое внимание на одного из лидеров португальского «Спортинга», Педру Гонсалвеша.

23-летний полузащитник впечатляет своей результативностью в местном чемпионате, забив за два года 27 голов в 47 матчах. Таким образом, на португальца поднялся ценник, но это не смущает руководство «Ливерпуля».

По данным британского таблоида The Sun, англичане готовы отдать за игрока требуемые 60 миллионов евро. Сообщается, что Гонсалвеш должен стать заменой для кого-то из основной тройки нападения команды, у которых летом 2023 года истекает срок действия контрактов.

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Ливерпуль Спортинг Лиссабон Педру Гонсалвеш
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