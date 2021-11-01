Конте готовится к рейсу на Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом»

52-летний итальянский специалист Антонио Конте близок к подписанию контракта с лондонским «Тоттенхэмом». В ближайшее время тренер должен прилететь в столицу Англии для подписания контракта с клубом. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации инсайдера, Конте заключит с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2023 года. О финансовой стороне вопроса пока не сообщается, хотя по слухам итальянец требовал от «шпор» 15 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Антонио Конте уже имеет опт работы в английской Премьер-лиге – с 2016 по 2018 годы он работал в «Челси», с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

После десяти туров АПЛ «Тоттенхэм» находится на восьмом месте, имея в активе 15 очков. За неудовлетворительные результаты с поста главного тренера был уволен португалец Нуну Эшпириту Санту.