Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 172 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте готовится к рейсу на Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом»

01 Ноября 2021 • 16:29 Комментировать (1)

52-летний итальянский специалист Антонио Конте близок к подписанию контракта с лондонским «Тоттенхэмом». В ближайшее время тренер должен прилететь в столицу Англии для подписания контракта с клубом. Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации инсайдера, Конте заключит с «Тоттенхэмом» контракт до лета 2023 года. О финансовой стороне вопроса пока не сообщается, хотя по слухам итальянец требовал от «шпор» 15 миллионов евро за сезон.

Напомним, что Антонио Конте уже имеет опт работы в английской Премьер-лиге – с 2016 по 2018 годы он работал в «Челси», с которым стал чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии.

После десяти туров АПЛ «Тоттенхэм» находится на восьмом месте, имея в активе 15 очков. За неудовлетворительные результаты с поста главного тренера был уволен португалец Нуну Эшпириту Санту.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
LMI
01 Ноября 2021 в 17:11
Надеюсь у него получиться хуже чем с Челси
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.11  23:00 Вулверхэмптон ... Эвертон 2.36 3.25 3.25
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Ноября
16:29 · Англия. Премьер-лига
Конте готовится к рейсу на Лондон для подписания контракта с «Тоттенхэмом» 1
13:13 · Англия. Премьер-лига
Эшпириту Санту уволен с поста главного тренера «Тоттенхэма» 1 официально
10:53 · Англия. Премьер-лига
Конте выдвинул условия «Тоттенхэму» 2
08:56 · Англия. Премьер-лига
Конте готов отказать «Тоттенхэму» ради «Манчестер Юнайтед»
08:11 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек может продолжить карьеру в гранде Ла Лиги
00:49 · Англия. Премьер-лига
Мойес недоволен игрой «Вест Хэма», разгромившего «Астон Виллу» 1
31 Октября
21:25 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Астон Виллу» 2
18:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» обыграл «Норвич» в блиц-обмене голами
16:38 · Англия. Премьер-лига
​В «Тоттенхэме» обсуждают возможную отставку Эшпириту слухи
14:42 · Англия. Премьер-лига
​Конте может возглавить «Тоттенхэм» в ближайшие часы 3 слухи
11:04 · Англия. Премьер-лига
​Ван де Бек поручил новому агенту найти ему клуб в январе 7
10:52 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг пока не хочет возглавлять «Ньюкасл» слухи
10:11 · Англия. Премьер-лига
​Стало известно, когда «Тоттенхэм» может уволить Эшпириту
09:35 · Англия. Премьер-лига
​Погба предпочитает вернуться в «Ювентус» 1 слухи
09:20 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» может снова попробовать пригласить Конте слухи
Все новости
Рекомендуем