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Конте выдвинул условия «Тоттенхэму»

01 Ноября 2021 • 10:53 Комментировать (2)

Лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает подписать контракт с итальянским наставником Антонио Конте, несмотря на желание специалист возглавить другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «шпоры» вступили в переговоры с тренером и уже получили его требования по заработной плате. Антонио планирует получать на новом месте работы 15 миллионов евро в год. Также специалист хочет подписать минимум 3-4 новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Итальянец уже имеет опыт работы на Туманном Альбионе – с 2016 по 2018 год Конте тренировал лондонский «Челси».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте
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Комментарии (2)
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Feldkurat
01 Ноября 2021 в 12:13
Если Конте уйдёт в Курятник, то это лучше, чем если бы он пошёл в Скам.
В Курятнике работы не в проворот. А в Скаме звезда на звезде и звездой погоняет.
Don sangre
01 Ноября 2021 в 12:04
" Скажите Шура честно сколько вам нужно денег для счастья"
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