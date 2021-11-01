Конте выдвинул условия «Тоттенхэму»

Лондонский «Тоттенхэм» рассчитывает подписать контракт с итальянским наставником Антонио Конте, несмотря на желание специалист возглавить другой английский клуб – «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным инсайдера Николо Скиры, «шпоры» вступили в переговоры с тренером и уже получили его требования по заработной плате. Антонио планирует получать на новом месте работы 15 миллионов евро в год. Также специалист хочет подписать минимум 3-4 новых футболистов в зимнее трансферное окно.

Итальянец уже имеет опыт работы на Туманном Альбионе – с 2016 по 2018 год Конте тренировал лондонский «Челси».