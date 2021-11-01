Конте готов отказать «Тоттенхэму» ради «Манчестер Юнайтед»

Руководство лондонского «Тоттенхэма» крайне недовольно результатами команды под руководством португальца Нуну Эшпириту Санту. Ожидается, что стороны расторгнут трудовой договор в ближайшее время.

По сообщениям в твиттер-аккаунте инсайдера Николо Скиры, «шпоры» собираются пригласить экс-тренера «Челси» и «Интера» Антонио Конте. Однако специалист, пребывающий сейчас в статусе безработного, не хочет работать в «Тоттенхэме». Конте намерен дождаться предложения от «Манчестер Юнайтед», где назревает уход Уле Гуннара Сульшера.

Напомним, что Антонио привел «Интер» к скудетто в прошлом сезоне, после чего подал в отставку из-за разногласий с руководством.