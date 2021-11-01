Ван де Бек может продолжить карьеру в гранде Ла Лиги

Голландский хавбек Донни ван де Бек намерен сменить клубную прописку в ближайшее трансферное окно. Футболист является инородным телом в «Манчестер Юнайтед» и не входит в планы тренерского штаба команды.

По информации Sport.es, новым местом работы полузащитника может стать каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» ранее пристально следили за игроком, а сейчас могут воспользоваться ситуацией ван де Бека и подписать его по сниженной цене.

Ожидается, что «Барса» оформит аренду Донни с правом последующего выкупа.

24-летний футболист оценивается порталом Transfermarkt в 25 миллионов евро. Его договор с «МЮ» истекает летом 2025 года.