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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мойес недоволен игрой «Вест Хэма», разгромившего «Астон Виллу»

01 Ноября 2021 • 00:49 Комментировать
Астон Вилла
1:4
Вест Хэм
окончен

После победы над «Астон Виллой» (4:1) в чемпионате Англии главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес нашел к чему придраться.

- У нас еще один матч в четверг. Мне не хочется, чтобы «Вест Хэм» стал непостоянной командой, какой мы являемся в памяти многих болельщиков. Больше всего меня порадовала результативность, гибкость, которую мы показывали по ходу матча и сэйв Лукаша Фабьянски при счете 2:1. Это хороший знак, но я немного расстроен тем, как мы играли  и добивались результата, - заявил Мойес ВВС после матча.

После этого успеха «молотобойцы» набрали 20 очков и закрепились на четвертой строчке в таблице с отрывом в одну победу от ближайших конкурентов.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Дэвид Мойес
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