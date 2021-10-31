«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Астон Виллу»

Удаление Эзри Конса в дебюте второго тайма помешало «Астон Вилле» успешно сыграть против «Вест Хэма». Лондонцы выиграли первую часть матча с перевесом в один мяч, а в концовке встречи свое преимущество в количестве игроков воплотили в голы еще дважды - 4:1.
«Молотобойцы» набрали 20 очков и закрепились на четвертом месте. Их соперник расположился над зоной вылета.
Протокол игры
|Астон Вилла
|1:4
|Вест Хэм
|7' Джонсон Бен (0:1)
|(1:1) Уоткинс Олли 34'
|38' Райс Деклан (1:2)
|80' Форнальс Пабло (1:3)
|84' Боуэн Джаррод (1:4)
Мартинес Эмилиано • Кэш Мэтти • Конса Эзри • 50'Хаус Кортни • Таргетт Мэтт • Макгинн Джон • 79'Накамба Марвелус • Рамси Джакоб 15' ( Янг Эшли ( 15') • Буэндия Эмилиано 52' ( Мингс Тайрон ( 52') • Уоткинс Олли • Бэйли Леон 72' ( Эль-Гази Анвар ( 72')
Запасные: Арчер Камерон • Дэвис Кинан • Ремзи Аарон • Стир Джед • Чуквуэмека Карни • Туанзебе Аксел
Фабьянски Лукаш • Джонсон Бен • Зума Курт • Огбонна Анджело • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • Райс Деклан • Боуэн Джаррод 79' 90' ( Цоуфал Владимир ( 90') • Бенрахма Саид 64' ( Лансини Мануэль ( 64') • Форнальс Пабло 79' 90' ( Влашич Никола ( 90') • Антонио Майкл
Запасные: Масуаку Артур • Ноубл Марк • Диоп Исса • Ярмоленко Андрей • Доусон Крэйг • Ареола Альфонс
31 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).