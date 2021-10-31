«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Астон Виллу»

Удаление Эзри Конса в дебюте второго тайма помешало «Астон Вилле» успешно сыграть против «Вест Хэма». Лондонцы выиграли первую часть матча с перевесом в один мяч, а в концовке встречи свое преимущество в количестве игроков воплотили в голы еще дважды - 4:1.

«Молотобойцы» набрали 20 очков и закрепились на четвертом месте. Их соперник расположился над зоной вылета.