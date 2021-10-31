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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» в большинстве разгромил «Астон Виллу»

31 Октября 2021 • 21:25 Комментировать
Астон Вилла
1:4
Вест Хэм
окончен

Удаление Эзри Конса в дебюте второго тайма помешало «Астон Вилле» успешно сыграть против «Вест Хэма». Лондонцы выиграли первую часть матча с перевесом в один мяч, а в концовке встречи свое преимущество в количестве игроков воплотили в голы еще дважды - 4:1.

«Молотобойцы» набрали 20 очков и закрепились на четвертом месте. Их соперник расположился над зоной вылета.

Протокол игры  
Астон Вилла 1:4 Вест Хэм
    7' Джонсон Бен (0:1)
(1:1) Уоткинс Олли 34'    
    38' Райс Деклан (1:2)
    80' Форнальс Пабло (1:3)
    84' Боуэн Джаррод (1:4)
Мартинес Эмилиано Кэш Мэтти Конса Эзри   50' Хаус Кортни Таргетт Мэтт Макгинн Джон   79' Накамба Марвелус Рамси Джакоб   15' (Янг Эшли (   15') Буэндия Эмилиано   52' (Мингс Тайрон (   52') Уоткинс Олли Бэйли Леон   72' (Эль-Гази Анвар (   72')
Запасные: Арчер Камерон Дэвис Кинан Ремзи Аарон Стир Джед Чуквуэмека Карни Туанзебе Аксел
Фабьянски Лукаш Джонсон Бен Зума Курт Огбонна Анджело Крессуэлл Арон Соучек Томаш Райс Деклан Боуэн Джаррод   79'   90' (Цоуфал Владимир (   90') Бенрахма Саид   64' (Лансини Мануэль (   64') Форнальс Пабло   79'   90' (Влашич Никола (   90') Антонио Майкл
Запасные: Масуаку Артур Ноубл Марк Диоп Исса Ярмоленко Андрей Доусон Крэйг Ареола Альфонс
31 октября. Стадион "Вилла Парк" (Бирмингем).

 

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Вест Хэм Астон Вилла
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