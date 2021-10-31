​Ван де Бек поручил новому агенту найти ему клуб в январе

Полузащитник Донни ван де Бек не видит для себя будущего в «Манчестер Юнайтед». Он уже поручил новому агенту Али Дурсону найти ему клуб в зимнее трансферное окно. Об этом на своих страницах сообщает Mirror.

В сезоне 2021/2022 Донни ван де Бек лишь трижды появлялся на футбольном поле, суммарно проведя на поле 141 минуту. При этом с голландским игроком связывали огромные надежды, когда он переходил из «Аякса» в начале осени прошлого года.

24-летний Донни ван де Бек оценивается экспертами портала transfermarkt в 25 миллионов евро. В последний год оценочная стоимость полузащитника всё время снижается.