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​Погба предпочитает вернуться в «Ювентус» слухи

31 Октября 2021 • 09:35 Комментировать (1)

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил не продлевать контракт с клубом. Как сообщает Sportitalia, такому решению француза поспособствовала неуверенность в судьбе Уле Гуннара Сульшера.

Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом в статусе свободного агента. По данным источника, его приоритетным вариантом является возвращение в «Ювентус». На втором месте стоит переход в мадридский «Реал», а вот становиться игроком «ПСЖ», похоже, Погба не хочет.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей. В них французский полузащитник отдал 7 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Поль Погба Трансферы футбола - лето 2022
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