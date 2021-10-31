Хавбек «Манчестер Юнайтед» Поль Погба решил не продлевать контракт с клубом. Как сообщает Sportitalia, такому решению француза поспособствовала неуверенность в судьбе Уле Гуннара Сульшера.

Поль Погба покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом в статусе свободного агента. По данным источника, его приоритетным вариантом является возвращение в «Ювентус». На втором месте стоит переход в мадридский «Реал», а вот становиться игроком «ПСЖ», похоже, Погба не хочет.

В сезоне 2021/2022 Поль Погба провёл за «Манчестер Юнайтед» 12 матчей. В них французский полузащитник отдал 7 голевых передач.