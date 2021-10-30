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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

В «Эвертоне» высказались о трансфере Головина

30 Октября 2021 • 16:23 Комментировать

В СМИ начали обсуждать возможный переезд полузащитника «Монако» и сборной России Александра Головина в английскую Премьер-лигу. Интерес к хавбеку якобы проявляет «Эвертон».

Спортивный директор мерсисайдского клуба Марсель Брандс прокомментировал эту новость «Спорт-экспрессу».

«Нет, мы не интересуемся Головиным», - заявил функционер.

25-летний россиянин защищает цвета монегасков с лета 2018 года. Он переехал во Францию из московского ЦСКА, подписав долгосрочный трудовой договор до окончания сезона-2023/2024.

В текущем розыгрыше Лиги 1 Александр забил два гола и отдал ассист в семи встречах.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Александр Головин
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