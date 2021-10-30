«Ливерпуль» заинтересовался нападающим «Реала»

Сербский форвард Лука Йович, который обделен игровой практикой в мадридском «Реале», имеет вариант продолжения карьеры в английской Премьер-лиге. По сообщениям Fichajes, заполучить нападающего хочет «Ливерпуль».

Источник отмечает, что тренерский штаб рассматривает Йовича в качестве игрока ротации. Лука будет призван заменять одного из основных нападающих команды. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. Стоимость перехода оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне испанского чемпионата нападающий принял участие в пяти встречах, записав на свой счет одну результативную передачу. Его контракт со «сливочными» истекает в 2025 году.