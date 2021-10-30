Рюдигер согласовал новый контракт с «Челси»

Немецкий защитник Антонио Рюдигер, похоже, останется в лондонском «Челси». По сообщениям Todofichajes, стороны близки к пролонгации сотрудничества.

Во время переговоров «пенсионеры» согласились увеличить заработную плату игрока. По условиям нового соглашения, Антонио будет зарабатывать порядка десяти миллионов евро в год. Точные сроки контракта пока не называются.

Напомним, что нынешний договор Рюдигера с «пенсионерами» истекает летом следующего года.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги 28-летний защитник провел восемь поединков, забил один гол и получил две желтые карточки.