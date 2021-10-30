Клопп назвал тренеров, которых взял бы с собой на необитаемый остров

Немецкий наставник Юрген Клопп, который работает в «Ливерпуле», ответил на вопрос, кого из тренеров он взял бы с собой на необитаемый остров.

«Вообще, это не самый хороший сценарий. Но, если бы я оказался на безлюдном острове, то взял бы с собой Пепа Гвардиолу и Даниеля Фарке. Мне нравится Дани, а Хосеп меня во многом мотивирует. Мы бы могли пообщаться на многие темы, которые не касаются футбола», - передает слова Юргена Sky Sports.

Напомним, что Гвардиола занимает пост главного тренера «Манчестер Сити», а Фарке возглавляет «Норвич».