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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клопп рассказал о кадровых проблемах «Ливерпуля»

30 Октября 2021 • 13:19 Комментировать

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о кадровых потерях команды. По словам специалиста, футболисты часто попадают в лазарет.

Клопп пожаловался, что из восьми хавбеков сейчас здоровых у него осталось четыре.

«Такое радовать не может. Мы можем зимой купить ещё пять футболистов, тогда у нас не будет никаких проблем с составом.

Единственный способ решить проблему, связанную с повреждениями – задействовать тех исполнителей, которые у нас имеются», — сказал немец в интервью The Telegraph.

«Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 21 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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