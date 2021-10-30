Клопп рассказал о кадровых проблемах «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о кадровых потерях команды. По словам специалиста, футболисты часто попадают в лазарет.

Клопп пожаловался, что из восьми хавбеков сейчас здоровых у него осталось четыре.

«Такое радовать не может. Мы можем зимой купить ещё пять футболистов, тогда у нас не будет никаких проблем с составом.

Единственный способ решить проблему, связанную с повреждениями – задействовать тех исполнителей, которые у нас имеются», — сказал немец в интервью The Telegraph.

«Ливерпуль» идет вторым в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 21 очко.