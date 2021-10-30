Тухель: В том, что Ковачич выбыл из строя, есть и моя вина

Наставник «Челси» Томас Тухель высказался относительно готовности Матео Ковачича. Ранее СМИ информировали, что хорват может не сыграть против со сборной России.

«Да, эти новости не доставляют нам радости. Ковачич травмировал подколенное сухожилие. Он проведет в лазарете пару недель.

Пока он точно не будет играть. Рассчитываю на его скорейшее восстановление. В том, что Ковачич выбыл из строя, есть и моя вина», — заявил специалист в интервью Sky Sports.

В минувшем сезоне Ковачич сыграл 13 поединков за «синих», записав в актив один забитый мяч.