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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» предложит 30 млн евро за звёздного полузащитника «Реала»

30 Октября 2021 • 11:23 Комментировать (2)

Немецкий хавбек Тони Кроос может покинут мадридский «Реал» и продолжить карьеру на Туманном Альбионе, об этом сообщается на страницах El Nacional.

Заинтересованность в подписании контракта с опытным полузащитником проявляет «Ньюкасл», который намерен серьезно обновить состав в январе. С приходом новых инвесторов у «сорок» значительно увеличился трансферный бюджет.

Источник подчеркивает, что «Ньюкасл» готов заплатить «королевскому» клубу за переход Крооса порядка 30 миллионов евро. В английском клубе считают, что Тони может стать одним из лидеров команды в средней линии.

Трудовой договор немецкого футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Тони Кроос
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
ингерман
30 Октября 2021 в 12:09
ай тони даже и не думай.. а иско забирайце - он в реале уже не заиграец.. )))
Boris
30 Октября 2021 в 11:32
Лучше бы Иско взяли
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