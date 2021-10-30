«Ньюкасл» предложит 30 млн евро за звёздного полузащитника «Реала»

Немецкий хавбек Тони Кроос может покинут мадридский «Реал» и продолжить карьеру на Туманном Альбионе, об этом сообщается на страницах El Nacional.

Заинтересованность в подписании контракта с опытным полузащитником проявляет «Ньюкасл», который намерен серьезно обновить состав в январе. С приходом новых инвесторов у «сорок» значительно увеличился трансферный бюджет.

Источник подчеркивает, что «Ньюкасл» готов заплатить «королевскому» клубу за переход Крооса порядка 30 миллионов евро. В английском клубе считают, что Тони может стать одним из лидеров команды в средней линии.

Трудовой договор немецкого футболиста со «сливочными» рассчитан до лета 2023 года.