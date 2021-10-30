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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роджерс отреагировал на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»

30 Октября 2021 • 10:52 Комментировать

Североирландский специалист Брендан Роджерс, работающий в «Лестере» главным тренером, отреагировал на слухи об интересе со стороны «МЮ».

«Наш клуб постоянно упоминается в различных слухах. Это изрядно надоело. «Манчестер Юнайтед»? Я об этом даже не думаю. Все мои мысли о работе с нынешней командой. Мы постепенно прогрессируем и движемся к успеху. Мы все единомышленники и идем вместе к поставленной цели», - приводит слова наставника Sky Sports.

«Красные дьяволы» могут в ближайшее отправить в отставку норвежца Уле Гуннара Сульшера из-за плохих результатов. В последнем матче АПЛ манкунианцы на своем поле потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брендан Роджерс
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