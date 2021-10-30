Роджерс отреагировал на интерес со стороны «Манчестер Юнайтед»

Североирландский специалист Брендан Роджерс, работающий в «Лестере» главным тренером, отреагировал на слухи об интересе со стороны «МЮ».

«Наш клуб постоянно упоминается в различных слухах. Это изрядно надоело. «Манчестер Юнайтед»? Я об этом даже не думаю. Все мои мысли о работе с нынешней командой. Мы постепенно прогрессируем и движемся к успеху. Мы все единомышленники и идем вместе к поставленной цели», - приводит слова наставника Sky Sports.

«Красные дьяволы» могут в ближайшее отправить в отставку норвежца Уле Гуннара Сульшера из-за плохих результатов. В последнем матче АПЛ манкунианцы на своем поле потерпели разгромное поражение от «Ливерпуля» со счетом 0:5.