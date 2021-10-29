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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Сакки восторгается «Ливерпулем»: «Фантастическая команда»

29 Октября 2021 • 19:29 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1.26 6.30 10.50
Через 20 ч. 9 мин.

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки в восторге от выступлений подопечных Юргена Клоппа в текущем сезоне.

«Эта команда – настоящий шедевр. Фантастическая команда без суперзвёзд в своих рядах. В их матчах видно, как одиннадцать человек играют, будто одно целое. В других клубах каждый футболист играет за себя.

Поражает, что они постоянно в движении. Даже с мячом в ногах они 80% времени перемещаются по полю», - цитирует Сакки The Telegraph.

Итальянский специалист сравнил мерсисайдскую команду с оркестром, который звучит идеально.

Ближайшим соперником «красных» станет «Брайтон».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арриго Сакки
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