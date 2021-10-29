Сакки восторгается «Ливерпулем»: «Фантастическая команда»

Бывший наставник «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки в восторге от выступлений подопечных Юргена Клоппа в текущем сезоне.

«Эта команда – настоящий шедевр. Фантастическая команда без суперзвёзд в своих рядах. В их матчах видно, как одиннадцать человек играют, будто одно целое. В других клубах каждый футболист играет за себя.

Поражает, что они постоянно в движении. Даже с мячом в ногах они 80% времени перемещаются по полю», - цитирует Сакки The Telegraph.

Итальянский специалист сравнил мерсисайдскую команду с оркестром, который звучит идеально.

Ближайшим соперником «красных» станет «Брайтон».