Чешский миллиардер хочет купить «Вест Хэм»

У лондонского «Вест Хэма» может появиться новый богатый инвестор. Согласно сведениям Sky Sports, в приобретении середняка АПЛ заинтересован чешский бизнесмен Даниэль Кршетинский, который является владельцем пражской «Спарты».

По данным источника, миллиардер планирует приобрести 27 процентов акций «молотобойцев». В дальнейшем бизнесмен может выкупить полный пакет акций лондонского клуба. Сделка может состояться до конца следующей недели.

«Вест Хэм» удачно стартовал в сезоне-2021/2022 чемпионата Англии. После девяти туров подопечные Дэвида Мойеса занимают четвертое место в таблице Премьер-лиги.