Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 169 Комментарии
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» может заменить Сульшера тренером из АПЛ

29 Октября 2021 • 11:28 Комментировать

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер находится на грани увольнения с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». По сообщениям журналистов ESPN, боссы манкунианского гранда ведут активные поиски нового рулевого.

В поле зрения «красных дьяволов» попал экс-тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, который сейчас работает в «Лестере». Руководство клуба считает приглашение Роджерса одним из оптимальных вариантов в настоящий момент.

Трудовое соглашение североирландского специалиста с «лисами» рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» находится итальянец Антонио Конте.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брендан Роджерс Уле Гуннар Сульшер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Октября
11:28 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может заменить Сульшера тренером из АПЛ
10:42 · Англия. Премьер-лига
Коман получит предложение от гранда АПЛ слухи
10:24 · Англия. Премьер-лига
Джейми Реднапп: «МЮ» при Сульшере превратился в лагерь для отдыха»
10:12 · Англия. Премьер-лига
Пулишич вернулся к занятиям в общей группе «Челси»
09:26 · Англия. Премьер-лига
Крауч - о Роналду: «Уже не в моде просто стоять впереди» 4
09:15 · Англия. Премьер-лига
Лукаку вёл переговоры с «Сити» перед трансфером в «Челси» 3
00:13 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
28 Октября
23:57 · Англия. Премьер-лига
​«Ньюкасл» - «Челси»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
23:46 · Англия. Премьер-лига
​«Манчестер Сити» - «Кристал Пэлас»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
23:20 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - «Брайтон»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
23:18 · Англия. Премьер-лига
Роналду призвал одноклубников поддержать Сульшера 3
22:42 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» - «Арсенал»: прогноз на матч чемпионата Англии – 30 октября 2021 1
22:06 · Россия. Премьер-лига
Павлюченко: Не думал, что у Кейна выйдет в футбол играть 3
21:29 · Англия. Премьер-лига
Кейта и Алькантара вновь занимаются в общей группе «Ливерпуля» 1
19:33 · Англия. Чемпионшип
​«Хочу представлять флаг Турции в Англии»: турецкий медиамагнат купит «Халл Сити» 1
Все новости
Рекомендуем