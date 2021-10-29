«Манчестер Юнайтед» может заменить Сульшера тренером из АПЛ

Норвежский специалист Уле Гуннар Сульшер находится на грани увольнения с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед». По сообщениям журналистов ESPN, боссы манкунианского гранда ведут активные поиски нового рулевого.

В поле зрения «красных дьяволов» попал экс-тренер «Ливерпуля» Брендан Роджерс, который сейчас работает в «Лестере». Руководство клуба считает приглашение Роджерса одним из оптимальных вариантов в настоящий момент.

Трудовое соглашение североирландского специалиста с «лисами» рассчитано до 2025 года.

Ранее сообщалось, что в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» находится итальянец Антонио Конте.