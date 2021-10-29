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В Великобритании назвали фаворита на «Золотой мяч»

29 Октября 2021 • 08:59 Комментировать (2)

Журналисты таблоида The Mirror провели опрос, в котором предлагали выбрать обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года.

По результатам голосования, первую строчку занял шестикратный обладатель награды Лионель Месси, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ». За 34-летнего голеадора отдали голоса 15653 респондента. Вторую позицию занял лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Кандидатуру египтянина поддержали 15 тысяч опрошенных.

Далее расположились форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Напомним, что «Золотой мяч» будет вручен 5 декабря.

Мбаппе рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Мохамед Салах
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Комментарии (1)
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Карыч
29 Октября 2021 в 09:42
Бритты совсем с ума сошли, если это правда.
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