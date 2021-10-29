В Великобритании назвали фаворита на «Золотой мяч»

Журналисты таблоида The Mirror провели опрос, в котором предлагали выбрать обладателя «Золотого мяча» по итогам 2021 года.
По результатам голосования, первую строчку занял шестикратный обладатель награды Лионель Месси, ныне выступающий в чемпионате Франции за «ПСЖ». За 34-летнего голеадора отдали голоса 15653 респондента. Вторую позицию занял лидер «Ливерпуля» Мохамед Салах. Кандидатуру египтянина поддержали 15 тысяч опрошенных.
Далее расположились форвард «Баварии» Роберт Левандовски и нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Напомним, что «Золотой мяч» будет вручен 5 декабря.
Мбаппе рассказал, кто должен выиграть «Золотой мяч»