Роналду призвал одноклубников поддержать Сульшера

Форвард Криштиану Роналду делает всё, чтобы наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сохранил свой пост, информирует Manchester Evening News.

Уточняется, что португалец призвал одноклубников сплотиться вокруг норвежца.

По данным источника, сами футболисты не всегда понимают идеи Сульшера. К примеру, ван де Бек здорово работает на тренировках, однако специалист не представляет футболисту много игрового времени.

Сульшер находится на грани увольнения. Его позиции в клубе серьезно пошатнулись после того, как «МЮ» дома уступил «Ливерпулю» со счётом 0:5.