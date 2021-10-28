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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Роналду призвал одноклубников поддержать Сульшера

28 Октября 2021 • 23:18 Комментировать

Форвард Криштиану Роналду делает всё, чтобы наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер сохранил свой пост, информирует Manchester Evening News.

Уточняется, что португалец призвал одноклубников сплотиться вокруг норвежца.

По данным источника, сами футболисты не всегда понимают идеи Сульшера. К примеру, ван де Бек здорово работает на тренировках, однако специалист не представляет футболисту много игрового времени.

Сульшер находится на грани увольнения. Его позиции в клубе серьезно пошатнулись после того, как «МЮ» дома уступил «Ливерпулю» со счётом 0:5.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер
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