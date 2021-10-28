По всей видимости, «Лидсу» не удастся сохранить у себя в клубе полузащитника Кэлвина Филлипса – на игрока сборной Англии нацелились сразу два гранда Премьер-лиги.

Речь идет о «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед», такой информацией поделилось британское издание The Mirror. Манкунианцы уже не раз связывались с руководством «Лидса» касательно возможного трансфера, но так и смог достичь договоренности.

Полагается, что оба клуба готовы отдать за переход Филлипса более 50 миллионов евро. Сам же хавбек затягивает с решением по поводу продления контракта с «Лидсом», надеясь пойти на повышение уже ближайшей зимой.