Информация о том, что Криштиану Роналду снова станет отцом, быстро нашла подтверждение. Сам футболист сообщил об этом на своей страничке в «Инстаграме» - Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес показали снимок УЗИ. У звёздной пары будет двойня.

«Рад сообщить, что мы ждём двойню», - написал Роналду. «Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с ними».

Криштиану Роналду уже сейчас является отцом четверых детей. Джорджина Родригес в ноябре 2017 года родила португальцу дочку. Ранее у футболиста появился сын Криштиану-младший от матери, чьё имя не раскрывается, а также близнецы Ева и Матео от суррогатной матери.