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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«У нас будет двойня»: Роналду показал снимок УЗИ фото

28 Октября 2021 • 18:30 Комментировать (1)

Информация о том, что Криштиану Роналду снова станет отцом, быстро нашла подтверждение. Сам футболист сообщил об этом на своей страничке в «Инстаграме» - Роналду и его возлюбленная Джорджина Родригес показали снимок УЗИ. У звёздной пары будет двойня.

«Рад сообщить, что мы ждём двойню», - написал Роналду. «Наши сердца полны любви – мы не можем дождаться встречи с ними».

Криштиану Роналду уже сейчас является отцом четверых детей. Джорджина Родригес в ноябре 2017 года родила португальцу дочку. Ранее у футболиста появился сын Криштиану-младший от матери, чьё имя не раскрывается, а также близнецы Ева и Матео от суррогатной матери.


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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Джорджина Родригес
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Октября 2021 в 18:35
Да, лучше этим занимайся.... Футбол это не твое... Хе...
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