​Гибель Эмилиано Салы: организатор рейса признан виновным

Дэвид Хендерсон, организовывавший рейс Эмилиано Салы в январе 2019 года, был признан виновным в создании угрозы безопасности людей при перелёте. Как сообщает BBC, присяжным понадобилось более семи часов для принятия этого решения. Приговор Хендерсону будет объявлен 12 ноября.

Напомним, что Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе 21 января 2019 года. Самолёт, на котором помимо футболиста находился пилот Дэвид Ибботсон, упал около острова Олдерни в проливе Ла-Манш. В результате поисковой операции было найдено тело Эмилиано Салы, а вот тело пилота найти не удалось.

У пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полётов, плюс он не имел навыков полёта в тёмное время суток. Дэвид Хендерсон знал об этом, но все равно организовал рейс.

Напомним, что Эмилиано Сала летел в Кардифф для завершения трансфера в местный клуб из «Нанта».