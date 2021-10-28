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​Гибель Эмилиано Салы: организатор рейса признан виновным

28 Октября 2021 • 15:40 Комментировать (1)

Дэвид Хендерсон, организовывавший рейс Эмилиано Салы в январе 2019 года, был признан виновным в создании угрозы безопасности людей при перелёте. Как сообщает BBC, присяжным понадобилось более семи часов для принятия этого решения. Приговор Хендерсону будет объявлен 12 ноября.

Напомним, что Эмилиано Сала погиб в авиакатастрофе 21 января 2019 года. Самолёт, на котором помимо футболиста находился пилот Дэвид Ибботсон, упал около острова Олдерни в проливе Ла-Манш. В результате поисковой операции было найдено тело Эмилиано Салы, а вот тело пилота найти не удалось.

У пилота Дэвида Ибботсона не было действующей лицензии на осуществление коммерческих полётов, плюс он не имел навыков полёта в тёмное время суток. Дэвид Хендерсон знал об этом, но все равно организовал рейс.

Напомним, что Эмилиано Сала летел в Кардифф для завершения трансфера в местный клуб из «Нанта».

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Евро-Футбол.Ру,
Кардифф Сити Нант Эмилиано Сала
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Baklanov Nick
28 Октября 2021 в 15:52
А ведь мог не понтоваться, а просто поехать на поезде. Для него даже тоннель прорыли. Но нет, понты дороже.
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