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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» согласился платить Салаху полмиллиона евро в неделю

28 Октября 2021 • 14:26 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
1.26 6.30 10.50
30.10 17:00

В последнее время ходили слухи о том, что переговоры по новому контракту Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» зашли в тупик. Местные СМИ сообщали о неготовности клуба платить игроку требуемые 500 тысяч евро в неделю.

Однако, как свидетельствует британское издание Daily Mail, мерсисайдцы все же согласились пойти на уступки. Представителям Салаха удалось уговорить руководство сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» в истории.

Стоит отметить, что египтянин подпишет долгосрочный контракт, благодаря чему снизиться риск трансфера одного из лидеров команды в другой клуб. По предварительной информации, за ситуацией вокруг Салаха следил мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Мохамед Салах
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