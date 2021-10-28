«Ливерпуль» согласился платить Салаху полмиллиона евро в неделю

В последнее время ходили слухи о том, что переговоры по новому контракту Мохамеда Салаха в «Ливерпуле» зашли в тупик. Местные СМИ сообщали о неготовности клуба платить игроку требуемые 500 тысяч евро в неделю.

Однако, как свидетельствует британское издание Daily Mail, мерсисайдцы все же согласились пойти на уступки. Представителям Салаха удалось уговорить руководство сделать Салаха самым высокооплачиваемым футболистом «Ливерпуля» в истории.

Стоит отметить, что египтянин подпишет долгосрочный контракт, благодаря чему снизиться риск трансфера одного из лидеров команды в другой клуб. По предварительной информации, за ситуацией вокруг Салаха следил мадридский «Реал».