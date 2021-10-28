Роналду обязали снести корт и пристройку у особняка в Португалии

Форварда «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду обязали снести часть построек на территории особняка, находящегося на родине звездного футболиста.

Как сообщает газета Marca, 36-летний игрок построил теннисный корт и пристройку без согласования с высшими инстанциями. КриРо обязали убрать неразрешенные постройки до весны следующего года.

Напомним, что Криштиану прошлым летом сменил клубную прописку, перейдя из туринского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед». Стороны заключили двухлетнее трудовое соглашение.

В текущем розыгрыше английской Премьер-лиги Роналду провел шесть матчей и забил три мяча.