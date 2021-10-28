Кепа не собирается покидать «Челси»

Страж ворот лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага, который является резервистом Эдуара Менди, определился со своими планами на будущее. Испанский голкипер намерен остаться в стане «пенсионеров», несмотря на малое количество игровой практики, утверждает Todofichajes.

Аррисабалага намерен бороться за место в рамке английского коллектива с нынешним первым номером Менди. Что касается позиции тренерского штаба в отношении Кепы, то Томас Тухель поддерживает вратаря. Наставник доволен игрой испанца в последних матчах.

Голкипер присоединился к «Челси» летом 2018 года, заключив семилетнее трудовое соглашение.