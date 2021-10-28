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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» определился с приоритетной трансферной целью

28 Октября 2021 • 09:13 Комментировать

Голландский защитник Маттайс де Лихт может покинуть туринский «Ювентус» ради нового вызова. Футболиста хочет подписать один из грандов английской Премьер-лиги, об этом рапортует Eurosport.

По данным источника, 22-летний футболиста является приоритетной целью лондонского «Челси». «Пенсионеры» подыскивают нового защитника в связи с возможным уходом Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Контракты обоих игроков истекают летом следующего года.

В споре за де Лихта «Челси» может столкнуться с каталонской «Барселоной». «Сине-гранатовые» уже провели переговоры с агентом Мино Райолой по трансферу игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маттайс де Лихт
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