«Челси» определился с приоритетной трансферной целью

Голландский защитник Маттайс де Лихт может покинуть туринский «Ювентус» ради нового вызова. Футболиста хочет подписать один из грандов английской Премьер-лиги, об этом рапортует Eurosport.

По данным источника, 22-летний футболиста является приоритетной целью лондонского «Челси». «Пенсионеры» подыскивают нового защитника в связи с возможным уходом Антонио Рюдигера и Андреаса Кристенсена. Контракты обоих игроков истекают летом следующего года.

В споре за де Лихта «Челси» может столкнуться с каталонской «Барселоной». «Сине-гранатовые» уже провели переговоры с агентом Мино Райолой по трансферу игрока.