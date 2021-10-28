«ПСЖ» нашёл замену Мбаппе в АПЛ

Во французском «ПСЖ» обеспокоены позицией звездного форварда Килиана Мбаппе относительно подписания нового контракта. Игрок не желает продлевать договор, истекающий летом следующего года, несмотря на выгодное предложение руководства клуба.

В связи с этим парижане подыскивают ему альтернативу. По информации Teamtalk, в сферу интересов клуба попал бразильский форвард Рафинья, выступающий в английской Премьер-лиге за «Лидс». По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего нападающего составляет 32 миллиона евро.

В сезоне-2021/2022 чемпионата Англии Рафинья отметился тремя забитыми мячами в восьми играх.