«Вест Хэм» намерен продлить контракт с 36-летнем Фабьянски

Летом следующего года истекает срок действия контракта Лукаша Фабьянски с «Вест Хэмом». Однако, стороны сошлись на том, что соглашение должно быть продлено еще на один сезон.

36-летний поляк продолжает оставаться основным голкипером «молотобойцев» несмотря на приход в команду более молодого Альфонса Ареола. Сам Фабьянски в интервью пресс-службе клуба заявил, что готов выступать даже до 40 лет.

Тем не менее, во время последней международной паузы вратарь завершил свою карьеру в национальной сборной Польши. Тогда он объяснил свое решение тем, что хотел бы освободить место для подрастающих футболистов.