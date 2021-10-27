​Райола высказался по поводу переговоров Погба с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Агент Мино Райола, которые представляет интересы хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, удастся ли футболисту продлить соглашение с клубом.
Райола посоветовал задать вопросы руководству «красных дьяволов».
«Пока всё тихо. Ничего нового», – цитирует Райоу Manchester Evening News.
В текущем сезоне 28-летний игрок провел в АПЛ 9 поединков, записав в актив 7 голевых передач.
Текущее соглашение французского игрока с «МЮ» рассчитано до июня 2022 года.
До этого француза стремились заполучить мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».