​Райола высказался по поводу переговоров Погба с «Манчестер Юнайтед» о новом контракте

Агент Мино Райола, которые представляет интересы хавбека «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал, удастся ли футболисту продлить соглашение с клубом.

Райола посоветовал задать вопросы руководству «красных дьяволов».

«Пока всё тихо. Ничего нового», – цитирует Райоу Manchester Evening News.

В текущем сезоне 28-летний игрок провел в АПЛ 9 поединков, записав в актив 7 голевых передач.

Текущее соглашение французского игрока с «МЮ» рассчитано до июня 2022 года.

До этого француза стремились заполучить мадридский «Реал» и туринский «Ювентус».