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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Уткин назвал Роналду «истеричкой»

27 Октября 2021 • 17:46 Комментировать (1)

Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале сделал публикацию о Криштиану Роналду.

Уткин определил момент перехода Роналду в «Ювентус» как момент, когда португалец начал стареть. Журналист назвал стареющего Криштиану приговором дня тренеров, отмечая тот факт, что из года в год специалисты у руля команд с Роналду в составе стали меняться.

Также Уткин высказался о возможной смене тренера в «Манчестер Юнайтед». 

«В «Манчестер Юнайтед», на крайняк, вон Фергюсон на трибуне без дела сидит. Играл с такой доской, как Бербатов, - сыграет и с такой истеричкой, как Роналду», - написал Уткин.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце лета. Звёздный португалец подписал контракт по схеме «2+1».

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Евро-Футбол.Ру,
Алекс Фергюсон Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Василий Уткин
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
David MU
27 Октября 2021 в 18:05
"Роналдо приговор для тренера".
По факту так. Совсем недавно боялись об этом говорить, поскольку CR7 по инерции оставался одним из лучших и был незыблемым авторитетом. Но прошел переломный момент и все больше людей признают мысль Уткина, закреплять его в основе уже потенциально проблемы, а не поставить тоже получишь проблемы, но иного характера от его фанов и от самого CR7.
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