​Уткин назвал Роналду «истеричкой»

Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале сделал публикацию о Криштиану Роналду.
Уткин определил момент перехода Роналду в «Ювентус» как момент, когда португалец начал стареть. Журналист назвал стареющего Криштиану приговором дня тренеров, отмечая тот факт, что из года в год специалисты у руля команд с Роналду в составе стали меняться.
Также Уткин высказался о возможной смене тренера в «Манчестер Юнайтед».
«В «Манчестер Юнайтед», на крайняк, вон Фергюсон на трибуне без дела сидит. Играл с такой доской, как Бербатов, - сыграет и с такой истеричкой, как Роналду», - написал Уткин.
Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце лета. Звёздный португалец подписал контракт по схеме «2+1».
По факту так. Совсем недавно боялись об этом говорить, поскольку CR7 по инерции оставался одним из лучших и был незыблемым авторитетом. Но прошел переломный момент и все больше людей признают мысль Уткина, закреплять его в основе уже потенциально проблемы, а не поставить тоже получишь проблемы, но иного характера от его фанов и от самого CR7.