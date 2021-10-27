​Уткин назвал Роналду «истеричкой»

Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале сделал публикацию о Криштиану Роналду.

Уткин определил момент перехода Роналду в «Ювентус» как момент, когда португалец начал стареть. Журналист назвал стареющего Криштиану приговором дня тренеров, отмечая тот факт, что из года в год специалисты у руля команд с Роналду в составе стали меняться.

Также Уткин высказался о возможной смене тренера в «Манчестер Юнайтед».

«В «Манчестер Юнайтед», на крайняк, вон Фергюсон на трибуне без дела сидит. Играл с такой доской, как Бербатов, - сыграет и с такой истеричкой, как Роналду», - написал Уткин.

Напомним, что Криштиану Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в конце лета. Звёздный португалец подписал контракт по схеме «2+1».