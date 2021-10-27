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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Толиссо может сменить «Баварию» на клуб АПЛ слухи

27 Октября 2021 • 17:35 Комментировать

Хавбек «Баварии» Корентин Толиссо в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Француз не является твёрдым игроком основы мюнхенского клуба, и он недоволен тем количеством игрового времени, которое ему предоставляется.

По данным La Gazzetta dello Sport, в сильной позиции в борьбе за Корентина Толиссо находится «Тоттенхэм». Отмечается, что помешать лондонцам подписать 27-летнего француза могут только «ПСЖ» и «Атлетико».

Корентин Толиссо специалистами портала transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро. За «Баварию» француз выступает с 2015 года после перехода из «Лиона».

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Бавария Корентин Толиссо
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