Хавбек «Баварии» Корентин Толиссо в обозримом будущем может сменить клубную прописку. Француз не является твёрдым игроком основы мюнхенского клуба, и он недоволен тем количеством игрового времени, которое ему предоставляется.

По данным La Gazzetta dello Sport, в сильной позиции в борьбе за Корентина Толиссо находится «Тоттенхэм». Отмечается, что помешать лондонцам подписать 27-летнего француза могут только «ПСЖ» и «Атлетико».

Корентин Толиссо специалистами портала transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро. За «Баварию» француз выступает с 2015 года после перехода из «Лиона».