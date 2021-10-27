«Манчестер Юнайтед» может назначить Антонио Конте главным тренером, но клуб сомневается в честности итальянца. Как сообщает CaughtOffside, подозрения в отношении Конте ранее возникали у «Тоттенхэма», проводившего переговоры с этим специалистом по ходу прошлого сезона. Согласно данным источника, Конте и его агент Федерико Пасторелло имели «секретные соглашения» с некоторыми агентами, чтобы получать финансовую выгоду с трансферов «Челси». В материале приводится один пример – трансфер Эмерсона в лондонский клуб из «Ромы».

Подозрения могут серьёзно подорвать репутацию Антонио Конте, хотя никаких доказательств махинаций на сегодняшний день нет.