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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино может сменить «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед»

27 Октября 2021 • 12:33 Комментировать (3)

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который начал терять доверие руководства «ПСЖ», может вернуться в английскую Премьер-лигу, где долгое время работал главным тренером лондонского «Тоттенхэма».

По сведениям журналистов таблоида Daily Star, наставника может пригласить «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» подыскивают нового тренера на случай расставания с норвежцем Уде Гуннаром Сульшером.

Ранее появилась информация, что игроки «МЮ» готовы поддержать отставку нынешнего рулевого.

Среди претендентов на пост главного тренера манкунианцев также называется Антонио Конте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маурисио Почеттино
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
David MU
27 Октября 2021 в 12:50
Не уверен, что подойдет. Нужен твердый тренер, который поставит системную игру, без намеков стоить игру вокруг CR7. МЮ должен ассоциироваться с системой, машиной, а не вотчиной для пополнения статистки одного игрока. Все эти сказки, что пашем на CR7, а он забьет приведет лишь к улучшению его личных достижений, а не к командной игре.
Snk6565
27 Октября 2021 в 13:02
Подобный тренер нужен любой команде...но в наличии сейчас таких нет, перекупать кого то - это не про Глейзеров...а ждать конца сезона - тихий ужас...Зидан отказался, если только индеец Симеоне, может быть...но по мне точно не Конте (хотя это субъективно)
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