Почеттино может сменить «ПСЖ» на «Манчестер Юнайтед»

Аргентинский специалист Маурисио Почеттино, который начал терять доверие руководства «ПСЖ», может вернуться в английскую Премьер-лигу, где долгое время работал главным тренером лондонского «Тоттенхэма».
По сведениям журналистов таблоида Daily Star, наставника может пригласить «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» подыскивают нового тренера на случай расставания с норвежцем Уде Гуннаром Сульшером.
Ранее появилась информация, что игроки «МЮ» готовы поддержать отставку нынешнего рулевого.
Среди претендентов на пост главного тренера манкунианцев также называется Антонио Конте.