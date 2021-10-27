«Челси» нацелился на звёздного форварда «ПСЖ»

Аргентинский форвард Маури Икарди, который испытывает нехватку игровой практики во французском «ПСЖ», может переехать на Туманный Альбион. Об этом сообщает портал Goal.com.

По сведениям источника, заинтересованность в переходе нападающего проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотят усилить атакующую линию, чтобы снять нагрузку с бельгийца Ромелу Лукаку. Не исключено, что стороны проведут переговоры в зимнее трансферное окно.

Мауро присоединился к парижскому гранду летом прошлого года, подписав четырехлетнее соглашение.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Икарди поучаствовал в девяти матчах и отметился тремя забитыми мячами.