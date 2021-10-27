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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» нацелился на звёздного форварда «ПСЖ»

27 Октября 2021 • 11:29 Комментировать (1)

Аргентинский форвард Маури Икарди, который испытывает нехватку игровой практики во французском «ПСЖ», может переехать на Туманный Альбион. Об этом сообщает портал Goal.com.

По сведениям источника, заинтересованность в переходе нападающего проявляет лондонский «Челси». «Пенсионеры» хотят усилить атакующую линию, чтобы снять нагрузку с бельгийца Ромелу Лукаку. Не исключено, что стороны проведут переговоры в зимнее трансферное окно.

Мауро присоединился к парижскому гранду летом прошлого года, подписав четырехлетнее соглашение.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции Икарди поучаствовал в девяти матчах и отметился тремя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Мауро Икарди
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Комментарии (1)
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ARTUR
27 Октября 2021 в 11:35
Сомнительно что это дерево нужно под стиль Челси.
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