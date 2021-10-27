Ван де Бек отказался от помощи Райолы

Известный футбольный агент Мино Райола, который сотрудничает со многими звездными игроками, предлагал свою помощь голландскому полузащитнику Донни ван де Беку. Райола хотел найти хавбеку новый клуб, однако получил отказ. Ван де Бек не захотел иметь общих дел с агентом, рапортует Daily Express.

Ранее появилась информация, что голландец недоволен своим положением в «Манчестер Юнайтед» и хочет сменить команду в ближайшее трансферное окно. Донни предложил свои услуги мадридскому «Реалу».

Голландец провел лишь один матч в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги. Тренерский штаб команды не рассчитывает на игрока, делая ставку на других футболистов.