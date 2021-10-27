«Бавария» нацелилась на лидера «Лестера»

Один из лидеров «Лестера» Юри Тилеманс пользуется спросом в немецкой Бундеслиге. Заинтересованность в услугах бельгийского полузащитника проявляет руководство мюнхенской «Баварии», сообщается на страницах портала Goal.com.

По данным источника, немецкий гранд планирует сделать предложение по трансферу игрока следующим летом.

Цвета «Лестера» Тилеманс защищает с июля 2019 года. Действующий контракт между сторонами рассчитан до середины 2023 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего игрока составляет 55 миллионов евро.

Юри забил три гола и сделал два ассиста в девяти матчах Премьер-лиги сезона-2021/2022.