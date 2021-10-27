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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Назван фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

27 Октября 2021 • 08:11 Комментировать (1)

В испанских СМИ продолжают обсуждать возможную отставку голландца Рональда Кумана с поста наставника каталонской «Барселоны». Журналисты считают, что терпение руководства лопнет, и тренера уволят из-за неудачных результатов в этом сезоне.

Согласно сведениям Sport.es, «сине-гранатовые» определились со специалистом, которому в первую очередь сделают предложение о сотрудничестве. Речь идет о немецком тренере Юргене Клоппе, ныне работающем в «Ливерпуле».

Также в шорт-листе «Барсы» фигурируют Хави Эрнандес и Томас Тухель, но Клопп считается приоритетным вариантом.

Юрген занимает пост рулевого «Ливерпуля» на протяжении шести лет. Его контракт с «красными» рассчитан еще на 2,5 года.

На кого сделать ставку «Барселоне»?
Юрген Клопп Хави Томас Тухель Дать шанс Куману
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ARTUR
27 Октября 2021 в 08:45
Об этом можно лишь мечтать
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