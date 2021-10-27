Назван фаворит на пост главного тренера «Барселоны»

В испанских СМИ продолжают обсуждать возможную отставку голландца Рональда Кумана с поста наставника каталонской «Барселоны». Журналисты считают, что терпение руководства лопнет, и тренера уволят из-за неудачных результатов в этом сезоне.

Согласно сведениям Sport.es, «сине-гранатовые» определились со специалистом, которому в первую очередь сделают предложение о сотрудничестве. Речь идет о немецком тренере Юргене Клоппе, ныне работающем в «Ливерпуле».

Также в шорт-листе «Барсы» фигурируют Хави Эрнандес и Томас Тухель, но Клопп считается приоритетным вариантом.

Юрген занимает пост рулевого «Ливерпуля» на протяжении шести лет. Его контракт с «красными» рассчитан еще на 2,5 года.