Процесс переговоров между представителями одного из лидеров «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и руководством клуба по новому контракту зашли в тупик – агент игрока запросил клиенту зарплату в 500 тысяч евро в неделю, что не по карману мерсисайдцам.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, за ситуацией активно следит мадридский «Реал». Летом испанцы не контактировали с египтянином, так как считали, что тот точно продлит соглашение с «Ливерпулем».

Теперь же «сливочные» готовы попробовать переманить Салаха к себе. Напомним, что ранее стало известно о планах «Реала» подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна в следующее летнее трансферное окно.