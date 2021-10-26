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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» следит за ситуацией вокруг Салаха – игрок не может договориться с «Ливерпулем» по новому контракту слухи

26 Октября 2021 • 21:57 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
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30.10 17:00

Процесс переговоров между представителями одного из лидеров «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и руководством клуба по новому контракту зашли в тупик – агент игрока запросил клиенту зарплату в 500 тысяч евро в неделю, что не по карману мерсисайдцам.

Как свидетельствует британский таблоид The Sun, за ситуацией активно следит мадридский «Реал». Летом испанцы не контактировали с египтянином, так как считали, что тот точно продлит соглашение с «Ливерпулем».

Теперь же «сливочные» готовы попробовать переманить Салаха к себе. Напомним, что ранее стало известно о планах «Реала» подписать Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна в следующее летнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Мохамед Салах
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