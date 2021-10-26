Фостер удивился профессионализму Салаха

Голкипер «Уотфорда» Бен Фостер восхищается форвардом «Ливерпуля» Мохамедом Салахом, который стал автором одного из голов в его ворота (0:5). В видеоблоге The Cycling GK Фостер поведал о разговоре с египтянином после финального свистка. Нападающий подошел к сопернику и задал вопрос, в какой угол тот бы прыгнул, получи Салах шанс на пробитие пенальти.

- Я подумал: «А ты умный парень». Потому что у нас есть исследования, все голкиперы изучают, как форварды били последние 4, 5, 10 пенальти. А последние 5 ударов Салаха были в правый от вратаря угол, - заявил Фостер.

Голкипер считает этот эпизод проявлением высочайшего профессионализма Салаха.