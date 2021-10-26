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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ньюкасл» нацелился на звёздного игрока «Реала»

26 Октября 2021 • 11:59 Комментировать

Звездный хавбек сборной Бельгии Эден Азар, который проводит провальный отрезок карьеры в мадридском «Реале», может в зимнее трансферное окно вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует Ok Diario.

Журналистам стало известно об интересе к 30-летнему полузащитнику со стороны обогатившегося «Ньюкасла». «Сороки» планируют серьезно усилиться в январе и уже включили Эдена в шорт-лист потенциальных приобретений.

Посоперничать с «Ньюкаслом» в борьбе за Азара собирается лондонский «Челси». Владелец «пенсионеров» Роман Абрамович лично заинтересован в переходе бельгийца.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ньюкасл Эден Азар
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