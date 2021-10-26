«Ньюкасл» нацелился на звёздного игрока «Реала»

Звездный хавбек сборной Бельгии Эден Азар, который проводит провальный отрезок карьеры в мадридском «Реале», может в зимнее трансферное окно вернуться в английскую Премьер-лигу. Об этом рапортует Ok Diario.

Журналистам стало известно об интересе к 30-летнему полузащитнику со стороны обогатившегося «Ньюкасла». «Сороки» планируют серьезно усилиться в январе и уже включили Эдена в шорт-лист потенциальных приобретений.

Посоперничать с «Ньюкаслом» в борьбе за Азара собирается лондонский «Челси». Владелец «пенсионеров» Роман Абрамович лично заинтересован в переходе бельгийца.