Сульшер может продолжить карьеру в сборной Норвегии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может остаться без работы в ближайшем будущем. Специалист находится на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время.

Тренер готовится к отставке и уже подыскивает новую работу. По сообщениям журналистов Express, Уле Гуннар готов занять пост рулевого национальной команды Норвегии.

48-летний тренер руководит «красными дьяволами» с марта 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что в последнем матче манкунианцы на своем поле были разгромлены «Ливерпулем» (0:5).