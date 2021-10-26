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Сульшер может продолжить карьеру в сборной Норвегии

26 Октября 2021 • 10:01 Комментировать (2)

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может остаться без работы в ближайшем будущем. Специалист находится на грани увольнения из-за неудовлетворительных результатов команды в последнее время.

Тренер готовится к отставке и уже подыскивает новую работу. По сообщениям журналистов Express, Уле Гуннар готов занять пост рулевого национальной команды Норвегии.

48-летний тренер руководит «красными дьяволами» с марта 2019 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, что в последнем матче манкунианцы на своем поле были разгромлены «Ливерпулем» (0:5).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Норвегии Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
Антиукр
26 Октября 2021 в 10:24
Вот там ему и место ,пусть опыта наберётся ,а потом в ТОП клубы лезет.
Id152079006
26 Октября 2021 в 10:21
Дайте Уле Гуннару поработать! Одним конкурентом будет меньше! YWNWA
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