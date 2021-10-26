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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Сити» и «Бавария» хотят подписать Френки де Йонга

26 Октября 2021 • 09:14 Комментировать

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», попал в сферу интересов двух европейских грандов.

Согласно информации портала Goal.com, хавбек может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге или немецкой Бундеслиге. Подписать де Йонга хотят «Манчестер Сити» и «Бавария» соответственно. Оба клуба намерены побороться за голландца по завершении текущего сезона.

Френки защищает цвета «сине-гранатовых» с июля 2019 года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2026 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 90 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Манчестер Сити Френки де Йонг
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