«Манчестер Сити» и «Бавария» хотят подписать Френки де Йонга

Полузащитник сборной Голландии Френки де Йонг, выступающий на клубном уровне за каталонскую «Барселону», попал в сферу интересов двух европейских грандов.

Согласно информации портала Goal.com, хавбек может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге или немецкой Бундеслиге. Подписать де Йонга хотят «Манчестер Сити» и «Бавария» соответственно. Оба клуба намерены побороться за голландца по завершении текущего сезона.

Френки защищает цвета «сине-гранатовых» с июля 2019 года. Контракт между сторонами рассчитан до середины 2026 года. По оценке экспертов портала Transfermarkt, его стоимость составляет 90 миллионов евро.