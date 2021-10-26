Мошенники продают футболистам АПЛ фейковые ковид-сертификаты

В Англии всплыла информация насчёт активизировавшейся группы преступников, которая распространяет по стране поддельные сертификаты о вакцинации.

Великобритания занимает одно из лидирующих мест в Европе по темпам вакцинации населения – в Объединённом Королевстве привито уже около 70% населения. Тем не менее, даже среди футболистов есть скептически настроенные к вакцинации люди.

Именно к ним обратились мошенники, предлагавшие фейковые ковид-сертификаты за тысячу фунтов (1,19 тыс. евро).

По данным Daily Mail, минимум 4 клуба АПЛ подтвердили факт преступления.

Ранее АПЛ сообщала, что полностью иммунизированы уже 68% игроков в лиге.